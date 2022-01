Christopher Krill blickt optimistisch auf seine Premieren-Saison: Ab Februar will der Kerzenheimer das Evangelische Gemeindehaus in Eisenberg regelmäßig mit kulturellem Leben füllen. Das Programm für die ersten Monate steht – sollte Corona da keine Steine in den Weg legen. Ein Überblick.

Mit ihrem neuen Programm „Flamongos“ geben Mundstuhl am Sonntag, 6. Februar, 20 Uhr, den Startschuss im Evangelischen Gemeindehaus. Das Comedy-Duo, bestehend aus Lars Niedereichholz und Ande Werner, steht seit mehr als 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Der Humor der beiden Hessen bewegt sich dabei irgendwo im Spannungsfeld zwischen purem Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten. Gerne halten sie der Gesellschaft „erneut einen irrwitzig komischen Zerrspiegel vor das bierselige Antlitz“, heißt es in der Ankündigung.

Am Wochenende drauf, 12. und 13. Februar, steigt im Gemeindehaus und in der Jahnhalle die erste Südwestdeutsche Messe für Reenactment und Living History. Erwartet werden laut Krill rund 70 Aussteller in zwei Hallen, die den Zeitraum vom Römischen Reich zur Belle Époque abdecken. Im Außenbereich ist eine Catering-Zone mit Speisen aus den verschiedenen Jahrhunderten vorgesehen. Die zweitägige Messe soll Darstellern und Interessenten aus den Bereichen Reenactment, Living History und Live-Rollenspiel die Chance zum Kauf geben.

Ob der von Krill geplante Rosenmontagsball am 28. Februar unter Pandemiebedingungen stattfinden kann, ist noch unklar.

März

Eine Mischung aus Satire, Kabarett, Musik und Comedy will Ramon Chormann am Freitag, 4. März, 20 Uhr, auf die Bühne bringen. „Ob zu Hause ein Schrank aufgebaut wird oder eine behördliche Genehmigung beantragt werden muss, ob wir als Kunden schlecht bedient oder für dumm verkauft werden, ob wir über das Klima reden oder über moralischen Verfall in der Gesellschaft, ob es um fehlendes Demokratieverständnis oder schlechte handwerkliche Qualität, um Ausreden, Lügereien, Aufschieberei oder mangelnde Disziplin geht – eigentlich egal – denn es eskaliert sowieso“, heißt es dazu in der Ankündigung. Chormann verrät in seinem neunten Bühnenprogramm, warum die unaufhaltsame Eskalation bevorsteht.

Tournee.

Entertainerin Josephine Pee schlüpft am Samstag, 5. März, 20 Uhr, bei der „Tina Turner Tribute Show“ in die Rolle der legendären US-amerikanischen Soul-Sängerin. Dabei werden die „besten Songs“ der Musiklegende versprochen.

In seinem neuen Soloprogramm „Der Vampir am Klavier“ blickt Musicalstar Thomas Borchert am Samstag, 26. März, 20 Uhr, auf seine mehr als 30 Jahre währende Karriere auf den Bühnen Europas zurück. Auf der Setlist stehen Songs aus allen Stationen seines Werdegangs, also aus „Cats“, „Tanz der Vampire“, „Dracula“, „Die Rocky Horror Show“, „Jesus Christ Superstar“, „Elisabeth“, „Evita“, „Die Buddy Holly Story“, „Les Misérables“, „Mozart!“, „Jekyll & Hyde“, „Das Phantom der Oper“, „Gigi“, „Der Graf von Monte Christo“, „Rebecca“, „Kiss Me, Kate!“ und „Don Camillo & Peppone“.

April

Ein visuelles Spektakel verspricht am Freitag, 1. April, 20 Uhr, „Leo – Eine Show jenseits der Schwerkraft“ zu werden. Durch ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Live-Performance und Videoprojektion soll das Publikum bald nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Die natürliche Wahrnehmung werde völlig ausgehebelt. Tobias Wegner erzählt die Geschichte einer Figur in einem Raum, in dem die Gesetze der Schwerkraft nicht gelten, von dem aber jeder glaubt, schon einmal geträumt zu haben.

Am Samstag, 2. April, lassen dann ABBA Review um 20 Uhr die Hits des beliebten schwedischen Pop-Quartetts aufleben. Die Produktion mit Musikern aus Schweden, England, Malaysia und Deutschland legt laut Ankündigung dabei ganz besonderen Wert auf Authentizität. Die Choreografien jedes

Songs und auch die Kostüme seien detailgetreu dem Original nachempfunden.

Das Wochenende will dann am Sonntag. 3. April, 14.30 Uhr, die „Peppa Pig – Die Überraschungsparty“ abrunden. Erzählt wird die Geschichte einer Geburtstagsfeier für Peppa, die Mama und Papa Wutz mit tatkräftiger Hilfe von Polly Papagei

und Peppas kleinem Bruder Schorsch auf die Beine stellen wollen. Die Handpuppen, die farbenfrohe Kulisse und viele spannende Überraschungen sollen die Show zu einer großen Party für die ganze Familie werden lassen.

Mit „Die Olchis – Ein König zum Gefurztag“ sollen Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. April, jeweils 9.30 Uhr, Kindergartengruppen angesprochen werden. Die Story des Musicals für die Kleinen (mit Songs von Bastian Pusch): Die Olchis bekommen Besuch von einem richtigen König. Olchi-Oma ist entzückt. Aber der unerwartete Gast hält die Olchi-Familie mit seinen königlichen Extra-Wünschen ganz schön auf Trab. Bis Olchi-Opa schließlich der Kragen platzt ...

Zum Monatsende steht dann noch ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz (Freitag, 29. April, 20 Uhr) auf dem Plan. Die Einnahmen sollen für die musikalische Früherziehung der Kinder in Eisenberg verwendet werden.

Mit Christine Neubauer, ChrisTine Urspruch und Moritz Bäckerling sind drei namhafte Schauspieler und Schauspielerinnen in „Celine“, einer Komödie von Maria Pacome, zu sehen. Das Stück, das am Samstag, 30. April, 20 Uhr, aufgeführt wird, erzählt laut Ankündigung von dem jungen Anfängerdieb Guillaume. Bereits beim „Anpirschen“ durch einen Vorgarten wird der Möchtegern-Al-Capone beobachtet. Dass es dennoch in die Luxusvilla gelangt, hat er nur der Neugier der Bewohner zu verdanken, die ihn bereits erwarten und dem verwirrten Taugenichts sogleich einen Beruhigungscognac verabreichen. Guillaume hat sich in der Hausnummer geirrt – der Kunstfehler führte ihn zu einer unbekannten, weil nie ertappten „Königin der Einbrecher“: Celine ...

Mai

Humorvoll geht es auch im Mai weiter. Dann macht Comedian Maddin Schneider mit seinem Programm „Denke macht Koppweh“ (Freitag, 6. Mai, 20 Uhr) in Eisenberg Halt. Die Ankündigung verspricht einen „tiefgründigen Einblick in die menschliche Psyche“. Demnach erklärt uns der Hesse zuerst, warum wir uns meistens den „Wörscht Käs“ ausdenken anstelle des „Best Käs“. Und warum so viele Gedanken der Kategorie „Ich-hab-einen-an-der-Waffel“ durch unseren Kopf sausen. Die Fallbeispiele, die Maddin hier liefert: Was zum Beispiel, wenn ein Vögelchen durch das offenstehende Fenster fliegt und sich auf das Hebelchen des Toasters setzt? Auf hessischbodenständige Art gibt er Tipps für den Umgang mit negativen Gedankenmustern. So unterrichtet er das Publikum in der sogenannten „Scheißdruff-Programmierung“.

„Leiche Ahoi – Mord auf dem Atlantik“ lautet das Motto des Kreuzfahrt-Krimidinners, das am Samstag, 7. Mai, im Evangelischen Gemeindehaus angeboten wird. Die Prämisse:

Das perfekt geplante Captainsdinner mit köstlichem Essen, attraktivem Unterhaltungsprogramm und illustren Gästen steht an. Captain James Cook ist bestens aufgelegt, denn der Abend verspricht ein voller Erfolg zu werden. Doch was dann geschieht, ist für alle Gäste ein Schock. Plötzlich taucht eine Leiche auf und der Abend wird zum tödlichen Fiasko mit zahlreichen Verwicklungen, Wendungen und einer ganzen Hand voll Verdächtiger. Niemand kann diesem mörderischen Komplott entrinnen! „Mitten auf offener See muss der Täter

entlarvt werden, bevor er erneut zuschlagen kann! Gelingt es Ihnen den Mörder zu fassen? Bei diesem spannenden und humorvollen Krimidinner sitzen alle im selben Boot!“, heißt es in der Ankündigung.

Das Musical „Die letzten fünf Jahre“, das am Samstag, 14. Mai, auf die Bühne kommt, ist ein Zwei-Personen-Musical aus der Feder von Jason Robert Brown, das durch vielseitige Musik und eine besondere Chronologie der Ereignisse besticht: Die Handlung beschreibt laut Ankündigung nämlich Beginn, Aufstieg und Wandlung einer packenden, fünf Jahre andauernden Liebesbeziehung. Dabei soll aber keine platte „Liebeskiste“ geöffnet und wieder geschlossen werden, sondern es sei vielmehr so, dass diese Liebeskiste verloren zu gehen scheint und es viel zu oft darum geht, wer gerade den Schlüssel hat. Mirijam Kohr und Martin Herrmann gehen für die Zuschauer hier auf eine Reise, die zuweilen als Odyssee in ein gelobtes Land und des Öfteren auch in eine Sackgasse aus Nähe und Entfernung führt. Begleitet werden sie dabei von Timo Maul am Piano als „Ein-Mann-Orchester“ .

Classic Rock mit großem Pomp steht dann bei „We Will Rock You“ am Freitag, 20. Mai, 20 Uhr, auf dem Plan. Den rockigen Abend bestreiten die Livetime Concerts Band und die Solisten des Queen-Musicals Jessica Kesseler, Brigitte Oelke, Hannes Staffler und Martin Berger.

Ebenfalls eine Verneigung vor musikalischen Helden vergangener Tage ist die Roxette-Tribute-Show „Crash! Boom! Bang!“ am Samstag, 21. Mai, 20 Uhr, mit Hits wie „The Look“, „Joyride“, „It Must Have Been Love“ und „Listen To Your Heart“. Roxette ist nach ABBA eine der erfolgreichsten schwedischen Bands aller Zeiten. Seit ihrer Gründung im Jahr 1986 hat das Duo weltweit über 60 Millionen Platten verkauft. „Crash! Boom! Bang!“ verspricht laut Ankündigung „authentische Synth- und Drumsounds, wuchtige Gitarren, mehrstimmiger Gesang, gepaart mit der Energie der originalen Live-Performances von Roxette.“ Lidia Lingsted wird hier stimmlich die Marie geben.