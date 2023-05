Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf ein vielversprechend Neues: Am Samstag startete in Dannenfels die beliebte Donnersbergiade des dortigen Jagdhauses nach einjähriger Pause in die nächste Saison. Das verheißungsvolle Motto: „Lebenslänglich frohlocken“.

Die gut besuchte protestantischen Kirche Dannenfels wurde zum Auftakt der dreiteiligen Konzertreihe, die die Pianistin Claudia Henninger organisiert, von den wunderbaren Klängen der