Auch wenn das Gesundheitsamt die Luca-App noch nicht nutzen musste, sollte an ihrer Verwendung festgehalten werden.

Über die Luca-App wurde von Anfang an viel diskutiert: Ist sie wirklich sicher? Möchte ich meine ganzen Daten sammeln? Dass sie nun im Gesundheitsamt des Donnersbergkreises (und auch in vielen anderen in der Pfalz und ganz Deutschland) noch gar keine Rolle bei der Kontaktnachverfolgung gespielt hat, lässt die Frage nach dem Sinn des Ganzen natürlich aufkommen. Aber man darf die positiven Aspekte nicht aus den Augen verlieren. Ob es nun der weggefallene Papierkram ist, wenn man ein Restaurant oder eine Veranstaltung besucht, und am Eingang nur kurz sein Handy zücken muss. Oder einfach nur die Sicherheit für Veranstalter und Gastronomen, dass sie alles richtig machen und in einem Infektionsfall problemlos mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten können. Das ist viel wert, und deswegen sollte weiter an der Luca-App festgehalten werden.