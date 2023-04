Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Bezirksliga steht am Wochenende der dritte Spieltag an. Die SG Rockenhausen/Dörnbach hofft dabei auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Der ASV Winnweiler hat den ersten Sieg am Mittwochabend gegen den FV Weilerbach geschafft.

Zwei Spiele, zwei Niederlage, ein Torverhältnis von 2:12. Das war kein guter Saisonstart, den die SG Rockenhausen/Dörnbach hingelegt hat. Zuletzt kassierte die Spielgemeinschaft zu Hause eine