Da staunten Außenstehende nicht schlecht. Die um den Klassenverbleib kämpfende SG Münchweiler/Langmeil triumphierte am vergangenen Wochenende mit 5:2 beim ambitionierten A-Klasse-Tabellenzweiten TSG Kaiserslautern. Am Sonntag (15 Uhr, Rasenplatz Langmeil) empfängt der Aufsteiger nun den TuS Ramsen. Der TuS Göllheim gastiert im kleinen Derby beim TuS Steinbach II/SV Börrstadt (13 Uhr).

Die erste Heim- und erst zweite Saisonniederlage kassierte die TSG Kaiserslautern gegen die SG „MüLa“. Nach dem ebenso überraschenden Aus im Kreispokal-Viertelfinale bei B-Klasse-Spitzenreiter VfL Kaiserslautern ist die Mannschaft von Stephan Schwarz nun maximal ungünstig in das neue Jahr gestartet. Beide Partien musste die TSG allerdings ohne ihren etatmäßigen Trainer bestreiten. Schwarz fehlt seit fünf Wochen krankheitsbedingt. An dieser Stelle: gute Besserung.

„Wir haben in vielen Bereichen einen richtig guten Job gemacht. Wenn du bei einem so spielstarken Team erfolgreich sein willst, braucht man einen richtig guten Tag. Wir haben uns das erarbeitet und verdient gewonnen“, zeigte sich SG-Coach Dirk Reimund stolz über die Leistung seiner Jungs. Allen voran Torhüter Lars Kreinbihl hat „überragend gehalten. Er ist schon seit längerem in super Form.“

TuS Ramsen seit fünf Partien ohne Sieg

Neben Kreinbihl avancierte Offensivakteur Christopher Dane Martin per Dreierpack zum Matchwinner. Zur Halbzeit führten die Kombinierten mit 3:1, überstanden dann die Druckphase nach dem Anschlusstreffer in Minute 48. Martin stellte auf 4:2 (64.), ehe Ali Jito in der Nachspielzeit den Deckel endgültig draufsetzte.

Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage im Nachholspiel beim VfR Kaiserslautern II vor zwei Wochen scheint die SG „MüLa“ wieder in der Spur zu sein, um weiter Boden gut zu machen im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir brauchen nach wie vor jeden Punkt. Wir wissen, wo wir herkommen und wollen unbedingt so schnell wie möglich den Ligaverbleib sichern“, sagt Reimund. Seine junge Truppe sei auf einem richtig guten Weg und lebe von einem ausgezeichneten Teamspirit. Um sich weiter zu stabilisieren und die Entwicklung voranzutreiben, bedarf es auch im Duell mit dem TuS Ramsen am Sonntag einer „ähnlich guten Leistung wie gegen die TSG“, so der SG-Trainer.

Nur einen Zähler trennt die beiden Konkurrenten in der Tabelle. Der TuS wartet seit fünf Partien auf einen Sieg. Jüngst unterlag die Mannschaft von Marco Kroneberger zu Hause dem VfR Kaiserslautern II mit 0:2.

Göllheim und Gundersweiler profitieren

Durch die Niederlage der TSG sind der TuS Göllheim und der SV Gundersweiler punktemäßig mit den Lauterern gleichgezogen. Mit je 36 Zählern teilen sich die drei Clubs aktuell Rang zwei, wobei die Göllheimer ein Spiel Vorsprung haben. Am Sonntag (13 Uhr) gastiert Göllheim beim TuS Steinbach II/SV Börrstadt. Beide tankten am vergangenen Wochenende Selbstvertrauen. Göllheim bezwang Siegelbach/Erfenbach mit 6:2 – Steinbach/Börrstadt feierte einen 2:1-Triumph beim ASV Winnweiler.

Einen Pflichtsieg tütete der SV Gundersweiler ein. Tabellenschlusslicht SpVgg Gauersheim hielt zwar gut dagegen, musste sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben. Eine weitere Pflichtaufgabe, zumindest auf dem Papier, steht Gundersweiler am Sonntag (15 Uhr) beim Vorletzten SG Niederkirchen bevor.

Gauersheim hofft zeitgleich gegen die TSG Kaiserslautern vor heimischer Kulisse auf einen ähnlichen Coup wie Münchweiler.

Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt gastiert die TSG Zellertal um 16 Uhr beim SG Siegelbach/Erfenbach.