Immer wieder versuchen Kriminelle auf perfide Weise und mit heimtückischen Tricks an das Vermögen anderer Menschen zu gelangen. Und immer wieder gelingt ihnen das auch, denn die Täter gehen dabei äußerst professionell vor. Nicht selten sind die Opfer in der Situation völlig überfordert. Und das betrifft nicht nur alte und hilflose Personen. Wie man sich vor Schockanrufen, falschen Polizeibeamten, Enkeltricks oder anderen Betrugsmaschen schützen kann, ist Thema bei dem Vortrag „Sicher leben – Schutz vor Kriminalität im Alltag“.

Am Freitag, 17. März, 15 Uhr, geht Kriminalhauptkommissarin Sabine Römer vom Beratungszentrum des Polizeipräsidium Westpfalz im Bürgerhaus Steinbach auf die einzelnen Vorgehensweisen der Betrüger ein und gibt Tipps zur richtigen Verhaltensweise.

Am Donnerstag, 23. März, 16 Uhr, wird das Thema im Sitzungssaal des Kreishauses in Kirchheimbolanden behandelt. Als Referentinnen und Referenten stehen an diesem Tag drei Sicherheitsberater für Senioren des Donnersbergkreises zur Verfügung, die durch eine Expertin des Polizeipräsidiums Mainz unterstützt werden.

Eingeladen sind alle Interessenten, denn, so heißt es in der Pressemitteilung der Polizei: Das Thema betrifft sehr viele Menschen.