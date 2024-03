Unbekannte haben in Obermoschel eine Ortstafel entwendet – und zwar jene in der Windenstraße in Richtung Hallgarten, wie die Polizei mitteilt. Geschehen sei dies vermutlich schon am Wochenende 24./25. Februar, jedoch sei der Vorfall erst nachträglich an die Polizei gemeldet worden. Dennoch hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.