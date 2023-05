Ob sie aus eigener Kraft oder mit menschlicher „Hilfe“ herausgekommen sind, ist bislang unklar – fest steht, dass eine Tierhalterin ihre 26 Schafe am Sonntagmorgen nicht mehr im angestammten Gatter zwischen Obermoschel und Hallgarten angetroffen hat. Die Frau hat nach mehrstündiger vergeblicher Suche am Vormittag die Polizei eingeschaltet – nicht zuletzt, weil in der Nähe des Geländes die Bundesstraße 48 und die Landesstraße 379 vorbeiführen. Zudem habe die Vegetation das Sondieren der Umgebung erschwert.

Da sich zu diesem Zeitpunkt zufällig ein Polizeihubschrauber im Dienstgebiet befand, wurde dieser in die „Fahndung“ eingebunden – letztlich mit Erfolg: Aus der Luft sei die Herde auf einem Feld in Hallgartener Gemarkung entdeckt worden, so die Polizei. Die Besitzerin habe dann die „abenteuerlustigen“ Schafe wohlbehalten nach Hause gebracht.