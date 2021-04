Viele Dörfer der Nordpfalz werden mit Klöstern in Verbindung gebracht. Manche dieser Klöster sind aber eher „sagenhaft“ und nicht belegt, wie man im neuen Heft der „Nordpfälzer Geschichtsblätter“ erfahren kann.

Vor wenigen Tagen hat der Nordpfälzer Geschichtsverein die neue Ausgabe seines Periodikums vorgelegt. Neben „sagenhaften Klöstern“ geht es auch um den früheren Kanton Obermoschel und seinen Zuschnitt.

„Die topographische Beschreibung des Kantons Obermoschel im Jahre 1800 (Teil 2)“ beleuchtet Egon Busch aus Rockenhausen. Es handelt sich um eine Übersicht, die der aus dem Elsass stammende Generalkommissar Rudler für die französische Regierung verfasste. Nachdem durch den Frieden von Campo Formio 1797 das linke Rheinufer von Basel bis Andernach an Frankreich abgetreten worden war, wollte diese sich einen Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse in dieser Region verschaffen und ließ dafür Städte und Dörfer einschließlich ihrer Lage beschreiben.

Der Kanton Obermoschel umfasste damals den Norden der Pfalz. Die Orte liegen hauptsächlich an Nahe, Glan, Moschelbach, Alsenz und Appelbach sowie auf den Höhen zwischen diesen Bächen. Er umfasste 14 Gemeinden, darunter die Doppelgemeinden Duchroth-Oberhausen sowie Feil und Bingert.

Wein gilt als eher mittelmäßig

Detailreich sind Besonderheiten aufgeführt: In vielen Dörfern werden Öl- und Mahlmühlen erwähnt, in manchen sogar zwei davon, seltener drei im gleichen Dorf. Über die Bäche und Flüsse führten meistens hölzerne Brücken, im Appeltal sind es auch solche aus Stein. Fast in allen Gemeinden gab es Wingerte. Der dort wachsende Wein wird meistens als mittelmäßig bezeichnet, gelegentlich auch als geringwertig. Der bevölkerungsreichste Ort des Kantons war Alsenz, gefolgt von Odernheim und Obermoschel. Die beiden letztgenannten werden auch als Städtchen bezeichnet und sind damals noch von Mauern mit jeweils zwei Toren umgeben, ebenso wie Duchroth, bei dem als Besonderheit die gepflasterten Straßen erwähnt werden. Cölln war wohl von der Einwohnerzahl her damals das kleinste Dorf im Kanton Obermoschel, Kalkofen das ärmste.

Mancher Kloster-Irrglaube

Berthold Schnabel aus Deidesheim befasst sich mit „Monasteria obscura – ,sagenhafte’ Klöster in der Nordpfalz und anderswo (Teil 2)“. So lassen sich in der Nordpfalz 16 klösterliche Niederlassungen nachweisen. Bereits Willi Schattauer stellte fest, dass „fast alle Orte in unserer näheren Heimat“ ein „angebliches Kloster“ besaßen. Schnabel geht dem nach, ergänzt durch Angaben aus den übrigen Pfälzer Landschaften und Rheinhessen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Grundlagen über angebliche Klöster sind Wandersagen, mündliche Überlieferungen, Flurnamen und Mauerreste, aber auch Nachrichten zur Geschichte eines tatsächlich vorhandenen Klosters, die auf das (angebliche) Monasterium in der eigenen Gemarkung übertragen werden. Die Sagen machen sich keine Gedanken darüber, welchem Orden die Klöster angehörten, über die sie berichten, nur erwähnen sie häufig, dass es kleine Frauenklöster gewesen seien. Hier spricht wohl das Wissen mit, dass es im Mittelalter zahlreiche kleine Frauengemeinschaften gab.

Gebäudereste bieten häufig Anlass, in ihnen die Reste eines Klosters zu sehen, zumal wenn sie abseits der Siedlungen lagen oder gar Merkmale besaßen, die auf einen Sakralbau schließen ließen. Doch solche Reste oder Mauerzüge müssen nicht immer mit einem Kloster in Verbindung gebracht werden, sie können auch von einer Einsiedelei stammen. Schnabel führt in seinem Bericht weitere Kloster-Irrglauben an und erwähnt die „Kuhkapellen“: Im 19. Jahrhundert errichtete gewölbte Kuh- und Pferdeställe werden mehrfach als Überreste eines ehemaligen Klosters gedeutet; denn die von Säulen getragenen Gewölbe erinnern an die Speise- oder Schlafsäle mittelalterlicher Klöster.

In drei Nordpfalzgemeinden glaubte man im 19. Jahrhundert, dass deren Kirchen Teil eines ehemaligen Klosters seien. Selbst Historiker erfinden Klöster: Drei sagenhafte Klöster entstammen der Feder von Geschichtsschreibern des 18. bis 20. Jahrhunderts.

Zu erwerben ist das Geschichtsblatt bei Timo Scherne, Rognacallee 10, in Rockenhausen. Autoren können ihre Beiträge an Andreas Fischer, Friedhofstr. 2, 67808 Falkenstein senden. E-Mail: fischer-andi@t-online.de.