Bronze beim Rheinland-Pfalz-Pokal, Rang zwei beim Einladungsturnier in Ginsheim: Radballer des RV Bolanden haben in der bisherigen Saisonvorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen.

Die Oberliga-Radballer des RV Bolanden schlossen die Saison 2021/22 mit dem Finale im Rheinland-Pfalz-Pokal ab. Die besten Oberliga-Teams spielten dabei um die Medaillen. Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt erreichten den dritten Rang. Sie besiegten im kleinen Finale Ebersheim I mit 4:2. Christian Ochßner und Markus Hack wurden Sechste.

Am vergangenen Wochenende zeigten die zweitligaerfahrenen Noah Gehrhardt und Peter Sziedat beim „Winterhoff-Pokal“ in Ginsheim, ausgeschrieben für Oberliga und Zweite Bundesliga, eine gute Leistung und wurden Zweite. Die RVB-Spieler besiegten in der Vorrunde die Oberligisten Mainz-Hechtsheim (5:2), Düsseldorf (7:4) und Zweitliga-Aufsteiger Ginsheim II (4:1). Gegen Zweitligist Kemnat gab es die einzige Niederlage (3:7) – der Einzug in die Finalrunde war dennoch sicher.

Im Halbfinale stand dann der RVW Naurod gegenüber. Im vergangenen Jahr trafen beide Teams beim Deutschlandpokal aufeinander, der RVB siegte 7:1. Und auch dieses Mal setzten sich Sziedat/Gehrhardt durch: Nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit entschied das 4-Meter-Schießen über den Finaleinzug. 6:3 hieß es am Ende für Bolanden.

Gegen Vorrundengegner Kemnat reichte dem RVB-Duo aber auch eine 2:0-Führung nicht, für den Sieg. Kemnat gewann 4:2.

In dieser Form sind Noah Gehrhardt und Peter Sziedat auch ein Kandidat für den Turniersieg beim Bergstadtpokal im sächsischen Freiberg am 22. Oktober.