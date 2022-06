Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Donnersbergkeis mit einer Zuwendung in Höhe von rund 283.000 Euro für den Ausbau der Kreisstraße 4 in der Ortsdurchfahrt Winnweiler. Das hat das Verkehrsministerium am Mittwoch mitgeteilt. „Wir wollen gut ausgebaute und sichere Straßen für die Region, und wir wollen, dass unsere Ortszentren attraktiver und lebenswerter werden“, begründete Verkehrsministerin Daniela Schmitt die Förderung der Ausbaumaßnahmen. „Deshalb investieren wir in den Ausbau der Ortsdurchfahrt“, so Schmitt.

Mit dem Ausbau eines rund 150 Meter langen Abschnitts der Schloßstraße soll die Ortsdurchfahrt insgesamt verkehrssicherer werden, so Schmitt weiter. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden.