Gut besetzt war das Reit- und Springturnier vom Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein in Standenbühl. Zum Schutze ihrer Pferde gingen nicht alle Reiter bei allen genannten Prüfungen an den Start. Die große Hitze veranlasste die Tierhalter zu diesem Schritt. Das war auch mit der Grund dafür, dass sich die Zahl der Besucher in Grenzen hielt.

Höhepunkt des Turniers war die abschließende Springprüfung der Klasse M mit einer Entscheidung in der Siegerrunde. Der 62-jährige Markus Blaul, Betreiber eines landwirtschaftlichen Betriebes in Haßloch, blieb unter den zehn Reitpaaren einzig fehlerfrei. Vier weitere Teilnehmer verließen nach zehn Hindernissen und elf Sprüngen auf der 435 Meter langen Strecke mit jeweils einem Abwurf den Parcours. Die drei Zeitschnellsten durften zusammen mit dem fehlerfreien Paar in die Siegerrunde. Auch hier zeigte der Haßlocher seine Qualitäten mit dem achtjährigen westfälischen Wallach Bellinis Boy und ritt bei einem Abwurf mit 38,69 Sekunden die schnellste Zeit.

Einzig fehlerfrei in dieser Entscheidung blieb die junge Paula Jung aus Krickenbach. Die Amazone von der Reitsportgemeinschaft Barbarossa Kaiserslautern dirigierte ihre zehnjährige Stute Amelia sicher und fehlerfrei über die sechs Hindernisse mit sieben Sprüngen und belegte bei einem Rückstand von 2,80 Sekunden Rang zwei. Elmar Wilz vom Reit- und Fahrverein Haidehof bei Kirchheimbolanden unterlief auch in diesem Teil der Prüfung ein Abwurf, und dies war mit dem zwölfjährigen Zweibrücker Wallach Larino Rang drei.

Überdurchschnittliche Note für Selina Voigtmann

Die Mitfavoritin Marlay Demmerle aus Börrstadt verzichtete auf einen Start zum Schutze ihres Vierbeiners Gerry. „Bellinis Boy hat alles gut gemacht. Eine kleine Unstimmigkeit führte zu dem Abwurf. Das darf einem achtjährigen Pferd schon mal passieren“, so Gewinner Markus Blaul.

Zuvor gab es einen Sieg für die Nordpfälzerin Celina Wilz vom Reit- und Fahrverein Haidehof. Die junge Amazone überzeugte in der Springprüfung der Klasse L unter 20 Reitpaaren und siegte mit einem Vorsprung von deutlichen 5,57 Sekunden. Dabei ritt sie die elfjährige Zweibrücker Stute Carlanda und hatte die Nase vor so namhaften Reitern wie Meike Müller vom Reit- und Fahrverein Zweibrücken und Pascal Hasche vom Reitclub Billigheim.

Mit der überdurchschnittlichen Wertnote 8,5 gewann Selina Voigtmann vom Reit- und Fahrverein Frankenthal mit der elfjährigen Holsteiner Stute Carisma den Stilspringwettbewerb. Beachtlich auch die Note acht für Lara Selzer aus den Reihen des Veranstalters mit dem mittlerweile 22-jährigen braunen Wallach Avellino auf Rang zwei vor Cara Weingart vom Reitverein Rockenhausen mit der zehnjährigen Fuchs-Stute Randeck Ronja.

Der Nachwuchs nutzt seine Plattform

In Standenbühl hatte der Nachwuchs ebenfalls seine Plattform, die er auch nutzte. So gewann den Dressur-Wettbewerb Lara Selzer mit Avellino mit der Note acht vor Ida Elspaß vom Reit- und Fahrverein Alsenborn mit der zwölfjährigen Stute Elly. Im Reiterwettbewerb stellten sich neun junge Nachwuchsreiterinnen und ein junger Reitersmann dem Richterduo und zeigten gute Leistungen, die auch mit respektablen Noten bewertet wurden. So Jolie Korscheit vom Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein und Ida Elspaß vom Reit- und Fahrverein Alsenborn als Gewinner der jeweiligen Prüfung.

Einen Doppelsieg gab es für Nina Wagner vom Reit- und Fahrverein Zeiskam in der Dressurprüfung der Klasse L mit Trense. Den Sieg holte sie sich mit dem siebenjährigen Hengst Caspar Noir, und Platz zwei gelang ihr mit dem 18-jährigen Wallach Cristal Noir Primo.

Mit 25 Reitpaaren war die Stilspringprüfung der Klasse A mit Standardanforderungen am stärksten besetzt. Hier waren die Leistungen überdurchschnittlich und auch entsprechend von den Richtern Willi Feltes und Heinz Orth bewertet. Das siegreiche Reitpaar Nadja Plavcic vom Reitclub Billigheim und der sechsjährige Hannoveraner-Wallach Vin Cento kamen als Sieger auf die Wertnote 8,7. Mit jeweils nur einem Zehntel geringerem Wert erreichte Lara Kraut von der Jugendfarm Ludwigshafen-Pfingstweide mit dem neunjährigen Wallach Chacco Lido und dem elfjährigen Wallach Acalido die Plätze.

Ergebnisse

Turnier in Standenbühl, Sieger der Prüfungen und Platzierte aus der Region:

Springprüfung der Klasse L: 1. Celina Wilz, RFV Haidehof, Carlanda; 8. Celina Wilz, RFV Haidehof, Celina; 11. Elmar Wilz, RFV Haidehof, Larino

Dressur-Wettbewerb: 1. Lara Selzer, Zellertal-Donnersberger RuFV, Avellino, 8,0 Punkte; 5. Lisa-Marie Reh, RV Rockenhausen, Gucci Flora, 7,0 Punkte

Springprüfung der Klasse A **: Abteilung I: 1. Emma Luise Scherer, RC Neustadt, Quintaro; Abteilung II: 1. Lena Sophie Schneider, RFG Ilsenhof/Beckingen, Lumos; 4. Lina Berg, Zellertal-Donnersberger RuFV, Makao

Reiter-Wettbewerb „Schritt-Trab-Galopp“: Abteilung I: 1. Ida Elsaß, RFV Alsenborn, Elly, 7,6 Punkte; 3. Mia Engel, Zellertal-Donnersberger RuFV, Passion Rainbow, 7,0 Punkte; 4. Charlotte Hubig, Spielvereinigung Gauersheim, Kurt, 6,8 Punkte; 5. Katharina Willms, Zellertal-Donnersberger RuFV, Flanka, 6,2 Punkte; Abteilung II: 1. Jolie Korschelt, Zellertal-Donnersberger RuFV, Kleine Hexe, 7,4 Punkte; 3. Jonathan Heß, Zellertal-Donnersberger RuFV, Courage, 6,2 Punkte

Mannschaftsspringprüfung der Klasse A: 1. Reit- und Fahrverein Alsenborn mit Lena Ulrich, Sabine Jergens, Simone Jergens und Marlay Demmerle; 3. Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein mit Desiree Karch, Jella Andrea Rottner, Lina Berg und Nadine Fröhlich-Reuter

Pony-Führzügel-Wettbewerb: 1. Sophie Stamm, RFV Lautertal, Hövelers Peter Lustig

Dressurreiterprüfung der Klasse A: 1. Romy Wetzel, RC Hofgut Petersau, Cassiopeia, 7,8 Punkte

Stilspringprüfung der Klasse A mit Standardanforderungen: 1. Nadja Plavcic, RC Billigheim, Vin Cento, 8,7 Punkte; 9. Josephine Steuerwald-Ludwig, Spielvereinigung Gauersheim, Clara, 7,5 Punkte

Dressurprüfung der Klasse A: 1. Christina Heintz, RFV Waldmohr, De la Rose, 7,5 Punkte; 4. Desiree Karch, Zellertal-Donnersberger RuFV, Felino

Stilspringwettbewerb: 1. Selina Voigtmann, RFV Frankenthal, Carisma, 8,5 Punkte; 2. Lara Selzer, Zellertal-Donnersberger RuFV, Avellino, 8,0 Punkte; 3. Cara Weingart, RV Rockenhausen, Randeck Ronja, 7,6 Punkte; 7. Gabriel Jakob Görisch, Zellertal-Donnersberger RuFV, Chupa Chups, 7,0 Punkte

Dressurprüfung der Klasse L mit Trense: 1. Nina Wagner, RFV Zeiskam, Caspar Noir, 7,5 Punkte

Springreiter-Wettbewerb: 1. Sina Hönerbach, Spielvereinigung Gauersheim, Emma, 8,5 Punkte; 2. Marleen Deimel, Spielvereinigung Gauersheim, Kurt, 8,3 Punkte; 4. Cara Weingart, RV Rockenhausen, Randeck Ronja, 8,0 Punkte; 7. Gabriel Jakob Görisch, Zellertal-Donnersberger RuFV, Chupa Chups, 7,0 Punkte; 8. Mia Engel, Zellertal-Donnersberger RuFV, Passion Rainbow, 6,5 Punkte