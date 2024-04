Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es bleibt dabei, Fußball-Verbandsligist TuS Rüssingen kann im Jahr 2024 nicht gewinnen. Das Spiel beim TuS Marienborn ging mit 0:2 (0:0) verloren und in den sechs Partien 2024 holte der TuS erst einen Punkt. Damit bleibt er auf einem Abstiegsplatz.

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, kommentierte TuS-Ediz Sari, in Anlehnung an den Hollywoodstreifen mit Bill Murray, der in einer Zeitschleife festsitzt und denselben Tag immer