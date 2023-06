Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer 0:1-Niederlage im Gepäck kehrte Verbandsligist TuS Rüssingen vom Gastspiel beim Tabellenführer TB Jahn Zeiskam am vergangenen Sonntag zurück. Um den vierten Tabellenplatz abzusichern, den der TuS derzeit innehat und der noch zum Einzug in die Aufstiegsrunde berechtigt, muss ein Heimsieg gegen den SV Rülzheim her. Anstoß ist am Samstag um 17 Uhr.

Es war wie immer: Zum neunten Mal in Folge mussten die Rüssinger dem Jahn alle drei Punkte überlassen, konnten überhaupt in ihrer Verbandsligageschichte erst ein Mal gegen