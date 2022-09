In den Gewannen Haishäuser Wiesen, An der Tränk und Nußbacher Pfad sowie in der Rödelsteiner Gewanne in Teschenmoschel sollen Photovoltaikanlagen aufgestellt werden. Es sind aber noch einige Hürden zu nehmen.

Das Gebiet umfasst eine Fläche von rund 30 Hektar, wovon 16 Hektar laut Projektierer Bejulo weitgehend konfliktfrei ohne Abweichungsverfahren vom Raumordnungsplan installiert werden könnten. Die Gemeinde lässt für gesamte Fläche nun einen Bebauungsplan aufstellen, damit dort Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden können. Das Gebiet eignet sich, weil es sich 700 Meter entfernt von der nächsten Wohnbebauung befindet. Auch ein Mindestabstand von 30 Metern zum Wald wird eingehalten.

Die Flächen werden derzeit als Ackerland genutzt und sind in Privateigentum. Um eine Genehmigung zu erhalten, müsste zudem die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land diese Bereiche in ihren neu zu erstellenden Flächennutzungsplan aufnehmen. Ein Ingenieurbüro prüft derzeit, welche Flächen für die Erzeugung von Erneuerbaren Energien geeignet sind.

Strom für 4700 Haushalte

Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage würde Strom für rund 4700 Haushalte erzeugen, die Anlagenleistung wurde mit 17.000 Kilowattpeak angegeben. Etwa 31.000 Solarmodule müssten verbaut werden. Laut Axel Abt, Projektleiter des Mainzer Entwicklungs- und Projektierunternehmens Bejulo, könnten so jährlich rund 10.200 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Es wird mit einer Laufzeit der Anlage von 30 Jahren gerechnet. Teilweise soll der Park aufgrund größerer Reihenabstände für eine Beweidung landwirtschaftlich genutzt werden können. Offen ist das Konzept auch hinsichtlich einer eventuellen Batteriespeicherung der erzeugten Energie. Ansonsten wird der erzeugte Strom in das Netz des Versorgers eingespeist werden.

Die kommunale Wertschöpfung wird auf 32.500 Euro pro Jahr für Teschenmoschel geschätzt. Die Firma will private Beteiligungen ermöglichen, sei es über eine Genossenschaft oder private Anteile. Die Anlage könnte 2024 errichtet werden und danach in Betrieb gehen.