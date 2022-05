Du weißt, dass du es als Musiker geschafft hat, wenn dir zum Jubiläum deiner Kapelle die Großen deines Genres eine Komposition widmen. Michael Klostermann hat den Otterstädter Musikanten ihre Jubiläumspolka geschrieben und geschenkt. In Eisenberg war am Samstag beim Jubiläumskonzert die Uraufführung zu hören.

Dynamik und Artikulation sind alles bei dieser besonderen Musikform, das wissen die 20 Musiker, die sich als Otterstädter Musikanten schon lange einen festen Fan-Kreis erspielt haben und die in der Region immer wieder punkten, mal in Stauf, mal in Tiefenthal. Das Orchester aus der Südpfalz ist hier beliebt, sie füllen die Säle. Das war am Samstagabend beim Jubiläumskonzert in Eisenberg, das gemeinsam mit dem Verein zur Förderung der Staufer Burg auf die Beine gestellt wurde, wieder so, ganz so als hätte es nie eine Corona-Pandemie gegeben.

Die Pandemie hatte den Otterstädtern zwei Jahre lang – so wie vielen anderen Musikern auch – ein Proben- und Auftrittsverbot auferlegt. Jetzt endlich kann es wieder heißen: Bühne frei für dieses besondere Orchester unter Leitung von Bernhard Vanecek. „Endlich wieder für Euch da zu sein, das bedeutet uns alles“, rief Vanecek den Fans im bis auf den letzten Platz besetzen Thomas-Morus-Haus in Eisenberg dann auch zu.

Große Begeisterung

Die Zuhörer quittierten das mit Begeisterung, die sich in verschiedenster Form zeigte. Ständig nahm jemand ein Video auf, oft dann, wenn das Gesangsduo Katrin und Michael an die Mikrofone trat oder die einzelnen Instrumental-Gruppen sich zum Solo von ihren Stühlen erhoben. Kurz nach der Pause war es soweit, da hielt es kaum noch jemanden auf den Stühlen, einige Tanzpaare nutzen den Raum zwischen Orchester und den Tischen, um sich in den Klängen zu wiegen.

Die Otterstädter hatten gezeigt, was ihre Form der volkstümlichen Musik ausmacht. Das Genre, immer mal wieder auch tot gesagt, spricht Musiker und Zuhörer gleichermaßen an. Live ist böhmisch-mährischer Sound ein absoluter Stimmungsgarant. Damit das klappt, wird von den ausführenden Musikern ein hohes Maß an Perfektion erwartet. Und bei weitem ist der Klang nicht altbacken. Bestes Beispiel: Der Kaiserin-Sissi-Marsch von Timo Dellfeld. Vanecek kennt den Komponisten aus gemeinsamen Tagen im Landesjugendorchester. Dellfeld hat ein Stück geschaffen, das vor allem im Trio mit einem sehr modern angelegten Thema im hohen Blech besticht. Hier sind auch Einflüsse moderner symphonischer Blasmusik zu spüren, die elegant in das traditionell Böhmische eingebunden wurden – eine überaus gelungen Kombination.

Eine neue Hymne

Quasi zur neuen Hymne soll das von Michael Klostermann geschriebene Stück „Otterstädter Musikanten“ werden, das die Kapelle voller Stolz präsentierte. Der Komponist und Kapellmeister war 2019 als Dozent bei einem Workshop der Otterstädter eingeladen, arbeitete mit den Musikern an deren Feinschliff. Außerdem spielte mehrere Musiker der Otterstädter auch in der Profi-Formation von Michael Klostermann, unter anderem Dirigent Bernhard Vanecek. Daher kommt es, dass die Hobby-Musikanten so weit von den großen Vorbildern wie eben Klostermann, Ernst Mosch oder Hubert Wolf nicht entfernt sind, mit der gleichen Spielfreude und einem enormen Maß an technischem Verständnis und Umsetzungsvermögen an diese besondere Musikform herangehen.

Zuhören macht Spaß, egal ob Gassenhauer wie „Böhmischer Traum“, „Gablonzer Perlen“, „Böhmischer Wind“ oder eben mal weniger bekannte Stücke gespielt werden. Ein Glücksgriff war auch der Jubiläumswalzer, den Orchestergründer und Motor hinter allem, was die Otterstädter antriebt, Rüdiger Seidenspinner, von dem unterfränkischen Komponisten Klaus Rambacher hat schreiben lassen. Abgeliefert haben die Otterstädter mal wieder beste Unterhaltung. Glücklicherweise wird der Auftritt nicht der einzige in der Region in diesem Jahr.

Termine

Weitere Konzert der Otterstädter Musikanten: 3. Juli, 11 Uhr, Sausenheim, Frühschoppenkonzert zum Dorfjubiläum; 7. August, 17 Uhr, Göllheim, Torbogenfest; 24. September, 11 Uhr, Tiefenthal, Konzert in der Eventscheune; 5. November, 19 Uhr, Asselheim, Konzert beim Turnverein.