In Bennhausen wird gebaggert, das ist an sich nicht wirklich neu, doch seit Montag ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Das heißt, wer aus dem Süden des Kreisgebiets beispielsweise nach Rockenhausen muss, der muss Umwege in Kauf nehmen.

Dass es in Bennhausen nicht mehr weitergehen wird, das merkt der Autofahrer, der von Süden kommt, erst wenn er die Gemeinde Weitersweiler passiert hat. Denn erst nach dem Ortsschild steht eine Barke quer über die Straße. Deutlich früher gewarnt wird in der Gegenrichtung, wenn gleich auch zu spät. An der großen alten Kastanie in Dannenfels gibt es einen Hinweis, umdrehen muss man da allerdings auch schon. Spätestens vor der Abfahrt nach Jakobsweiler wird dann noch mal deutlich: kein Weiterkommen in Bennhausen. Das wird zumindest bis zum Wochenende noch so bleiben.

„Wir bauen hier für die Pfalzconnect und die Pfalzwerke. Es müssen Stromleitungen verlegt werden und außerdem kommt Breitbandkabel in den Bürgersteig“, verrät der Kolonnenführer des Bauunternehmens vor Ort. Bestätigt wird das von Bürgermeister Reinhard Horsch: „Ja, seit Ostern werden im Ort schon Leitungen verlegt, vorwiegend für den Breitbandausbau, denn Bennhausen gehört bislang noch zu den unterversorgten Gemeinden und wird im Rahmen des Kreisclusters von Pfalzconnect mit Breitbandkabel versorgt.“ Seitens der Gemeinde habe man auch darum gebeten, dass bei diesem Arbeiten die Dachständer von den Pfalzwerken abgebaut werden und die Stromversorgung ins Erdreich verlegt wird.

Auch danach noch weitere Baustellen

„Das alles passiert gerade“, so Horsch, der die beiden Anbieter und das ausführende Bauunternehmen in den höchsten Tönen lobt. „Auslöser war die Breitbandversorgung, die wir in Bennhausen umsetzen, Bauherr sind aber die Pfalzwerke, an deren Maßnahme wir uns angehängt haben“, erklärt Christian Studt, Geschäftsführer bei Pfalzconnect. Gebaut werde in der gesamten Ortslage, jeder Haushalt, der das wüsche, könne voraussichtlich bis zum Jahresende eine Internetversorgung bis zu einem G-Byte bekommen.

Die Sperrung sei schon Anfang Mai beschlossen worden, da es an dieser Stelle vor dem Dorfplatz recht eng zugeht und die Arbeiten nicht bei fließendem Verkehr stattfinden können. „Selbst wenn nach dieser Woche in Bennhausen die Sperrung wieder aufgehoben wird, dann werden wir noch weiterhin bauen und Leitungen verlegen lassen“, so Studt.