„Mach mit – mach Albisheim osterbunt“: So lautet das Motto eines Malwettbewerbs, mit dem die Kulturwerkstatt in den kommenden Wochen Farbe ins Ortsbild bringen möchte.

Dabei sollen die Fenster entweder mit ausgemalten Eiern auf Papiervorlagen oder mit bemalten Plastikeiern geschmückt werden. Ausdrücklich erwünscht ist auch, dass die großen und kleinen Künstler ihre Werke an Nachbarn, Verwandte oder Freunde verschenken und ihnen damit eine Freude machen.

Die Malvorlagen auf DIN A 4-Format können per E-Mail an ulp@gmx.de angefordert werden. Ausdrucke liegen außerdem bei Familie Pohl (Hammerhof 37) im Carport aus, ferner gibt es hier auch Kunststoffeier. Sind diese wasserfest bemalt, können sie bis 19. März an gleicher Stätte zurückgelegt werden; mit ihnen soll der Gümbel-Platz geschmückt werden. Weitere Infos gibt es unter Telefon 06355 1658.