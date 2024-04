Tanja Dautermann will Ortsbürgermeisterin von Münchweiler werden.

Von den Sozialdemokraten wurde die 48-Jährige einstimmig als Kandidatin vorgeschlagen. Dautermann gehört seit zehn Jahren dem Ortsgemeinderat an und ist in dieser Legislaturperiode auch Erste Beigeordnete. Als Vertreterin des Ortsbürgermeisters Christoph Stumpf (SPD) hat sie bereits Projekte wie die Aktion „Grün ins Dorf“ auf den Weg gebracht. Beim Ausbau des Radweges in Richtung Winnweiler sowie bei den Planungen von weiteren Photovoltaikanlagen war sie als Gemeindevertreterin eingebunden. Ihre Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre sieht die gelernte Kinderkrankenschwester im Falle einer Wahl in der Kinder- und Jugendförderung, „ohne dabei die Seniorenarbeit zu vernachlässigen“. Dazu gehöre auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen.