Einer der Höhepunkte des Neujahrsempfangs der Stadt Eisenberg ist stets die Auszeichnung verdienter Bürger für ihren ehrenamtlichen Einsatz in den verschiedensten Bereichen zum Wohl der Stadt und der Allgemeinheit. Auch diesmal wurden wieder Menschen für ihr besonderes Engagement gewürdigt.

Seit 2015 kümmert sich Anneliese Ecker-Henn um Flüchtlinge, die nach Eisenberg kommen. Viele von ihnen kennen sie als „Frau Anneliese“, Stadtbürgermeister Funck nannte sie gar „Mutter von Eisenberg“. Auch während Corona sei sie wichtiger Ansprechpartner für Menschen aller möglichen Nationalitäten gewesen, die Hilfe brauchten. Sie füllt Formulare für die Flüchtlinge aus, begleitet sie auf Ämter und unterstützt sie bei der Job- und Wohnungssuche. Außerdem unterrichtet sie regelmäßig Deutsch und viele ihrer Schützlinge hat sie auf dem Weg zu Prüfungen tatkräftig unterstützt. Nicht zu vergessen die Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder und die Unterstützung bei Bewerbungsschreiben einschließlich die Begleitung bei Einstellungsgesprächen. Im Notfall ist sie auch nachts unterwegs, falls ein schwerer Krankheitsfall vorliegt. Ihr ehrenamtlicher Einsatz wurde mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz gewürdigt. Die Verleihung der Ehrennadel in Gold an sie durch die Stadt nutzte sie für einen Appell: „Ich bin für Unterstützung dankbar, und wenn es nur eine Stunde in der Woche ist.“

Für ihr über 20-jähriges kommunalpolitisches Engagement in verschiedenen Gremien wurden zudem die Steinborner Manfred Müller und Jörg Brinkrolf mit der Ehrennadel in Gold gewürdigt. Manfred Müller gehörte dem Steinborner Ortsbeirat von 1996 bis 2014 an und zog nach der Kommunalwahl 2019 erneut ins Gremium ein. Seit Beginn der Wahlperiode ist Müller außerdem erster stellvertretender Ortsvorsteher. Dem Stadtrat und diversen Ausschüssen gehörte Müller von 2003 bis 2014 an.

Jörg Brinkrolf ist seit 1999 bis heute Mitglied im Steinborner Ortsbeirat. Von 1999 bis 2004 war er erster stellvertretender Ortsvorsteher und im Anschluss bis 2009 zweiter stellvertretender Ortsvorsteher. Dem Stadtrat und mehreren Ausschüssen gehörte Brinkrolf von 2004 bis 2009 an.

Orkun Kirdök wurde von der Stadt ebenfalls gewürdigt. „Oggie“ war für den guten Zweck mit dem Fahrrad von Eisenberg nach Istanbul aufgebrochen, transportierte dabei einen Kühlschrank auf dem Gepäckträger und sammelte 13.200 Euro an Spenden für die Kinderkrebsstiftung. Die Stadt Eisenberg legte 300 Euro drauf – und verlieh Kirdök für seinen Einsatz eine Urkunde.

Zur Sache

Die Ehrennadel der Stadt wird vom Stadtrat laut der Ehrenordnung von 2001 für besondere Verdienste im kommunalpolitischen, politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereich verliehen.