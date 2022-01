Die Herren der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim gewannen nach starker Leistung gegen die HSG TSG/1. FC Kaiserslautern II mit 33:25 (14:11). Die Damen konnten ihre gute Form dagegen nicht unter Beweis stellen – weil der Gegner kurzfristig um Verlegung bat.

Die FSG Neuhofen/Waldsee hatte aufgrund von Corona-Fällen kurzfristig um eine Verlegung der Pfalzliga-Begegnung gebeten. Den Herren glückte dagegen am Sonntag die Revanche. Eindrucksvoll machten sie die Niederlage des ersten Spieltages der Saison vergessen. Geht es nach Trainer Johannes Finck, war die Pleite in Kaiserslautern gar der Schlüssel für diesen Sieg. „Entscheidend war, dass wir aus dem Spiel der Vorrunde unsere Lehren gezogen haben. Was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir auch umsetzen“, lobte Finck.

Die Anfangsphase war abwechslungsreich. Die HR machte aus einem 1:2 ein 6:3, lag nach 23 Minuten wieder 8:10 hinten. Bis zur Pause drehten die Wölfe die Partie und gingen mit einem Vorsprung von drei Treffern in die Kabine. Die Abwehr war an diesem Tag das Prunkstück der Finck-Sieben. Den Trainer freute besonders, dass sich die Abwehr gegenseitig unterstützte und jeder sich für seinen Nebenmann aufrieb. So gelangen den Westpfälzern in den ersten zehn Minuten nach dem Pausenpfiff nur drei Treffer. 23:14 (40.) lautete das Zwischenergebnis, in einem Spiel, das der Schiedsrichter gut leitete. Der klare Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr, auch weil sich die Nordpfälzer diesmal keine Schwächephase leisteten.

Nachwuchsspieler mit überzeugender Leistung

„Die erste Welle, sonst die starke Waffe der HSG, haben wir gut unterbinden und sie immer wieder ins Positionsspiel zwingen können“, nannte Finck einen Grund für den klaren Erfolg. Dimitri Kerber, selbst fünffacher Torschütze, lenkte als Kopf der Mannschaft das Spiel. Die rechte Seite mit den beiden Jungspunden Magnus Dhom und Tarek Franck machte Dampf und überzeugte ebenso wie Lukas Hartelt. Der A-Jugendliche kam zum ersten Mal bei den Herren zum Einsatz. „Vor allem im Innenblock sorgte er wie auch Rückkehrer Yannick Boger für Entlastung“, erzählte Finck, dessen Bilanz positiv ausfiel: „Diesen Sieg hat sich die Mannschaft wirklich gut erspielt. Für das Team ist diese Erfahrung sehr wichtig.“ Die HR ist mit 14:6 Punkten Tabellenzweiter, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen als Tabellenführer SG Lambsheim/Frankenthal (15:3).

Einen unerwarteten Sieg (21:13) feierte die zweite Damenmannschaft. Als ungeschlagener Tabellenführer der A-Klasse war die HSG TSG/1. FC Kaiserslautern II als Favorit nach Grünstadt gereist. Doch die HR konnte ihnen die erste Niederlage zufügen.

So spielten sie

Herren: Frey/Daniel Griebe (Tor) - Drude (8), Elias Burton (6/5), Kerber (5), Heinz (5/1), Bolomsky (4), Samuel Boger (4), Franck (1), Dhom, Yannick Boger, Junghanß, Hartelt