Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

SIEFERSHEIM/NIEDERNHAUSEN. Bei der Q-School, dem Qualifikationsturnier für die European Tour des Dartverbandes PDC, hat Niko Springer die Endrunde erreicht. Die Tour-Karte zu den Profiturnieren blieb dem 20-Jährigen aus Siefersheim (Landkreis Alzey-Worms) zwar noch verwehrt, doch gegen einen früheren Weltmeister hielt er lange gut mit.

Die beliebte Tour-Karte wurde ob des Coronavirus’ dieses Mal in einem geänderten Format ausgespielt. In einem Hotel in Niedernhausen in Hessen spielten die Europäer ihre Qualifikation,