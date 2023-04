Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Wasserverbrauch in den Haushalten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wird ab 2021 auf neue Weise abgerechnet. Laut Wasserversorger WVR wird’s für Singles teurer, während Familien im Schnitt etwas weniger zahlen müssen.

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (WVR) will das Tarifsystem in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet vereinheitlichen, das sich bis an den Rhein erstreckt. Damit sei die Integration der Verbandsgemeinde