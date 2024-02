Vor der Kommunalwahl formiert sich in Bolanden eine „parteilose, nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppe“, wie die Initiatoren mitteilen. Zur Aufstellungsversammlung laden sie die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger von Bolanden, inklusive Weierhof und Bolanderhof, für Freitag, 23. Februar, 19 Uhr, in die Gaststätte „Zum Chefche“ ein.

Die neue Gruppe solle bei der Wahl des Bolander Gemeinderats antreten und in jenem dann nicht an Parteiprogramme gebunden sein, so die Vorstellung von Stephanie Moser, Sabine Zahn, Michael Lenhard, Michael Kanoffsky und Martin Moser. Bei der Veranstaltung am Freitag sollen die Kandidaten für die Liste der Wählergruppe sowie die Listenplätze gewählt werden.