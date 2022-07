Seit einigen Wochen stehen zwei aus Eichenholz gefertigte Tisch-Bank-Kombinationen am Freizeitgelände am Schillerhain in Kirchheimbolanden.

Gefertigt wurde die Sitzgruppen von Markus Walter, dessen Forstbetrieb bereits mehrere Sitzbänke im Donnersbergkreis aufgestellt hat. Gespendet wurden die Garnituren im Wert von insgesamt 4000 Euro von Doris und Klaus Hartmüller, Marc Muchow, Erika Kotysch Petri und Roland Petri, Monika Sandmeier, Jörg Volz sowie weiteren Mitgliedern der CDU Kirchheimbolanden.

Die neuen Sitzgelegenheiten sollen der Anfang für weitere Projekte auf dem Schillerhain sein.