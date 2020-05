Die Stadt Rockenhausen gestaltet wertvollen Lebensraum für heimische Insekten und Pflanzen. Insgesamt entstehen elf kleinere und größere Blühstreifen auf bisher ungenutzte Grünflächen in der Innenstadt und rund um Rockenhausen.

Sie sollen zu Naturoasen für gefährdete Pflanzen und Tiere werden und zudem als wichtige Nahrungsquelle der Bienen dienen. Nach dem einstimmigen Beschluss des Stadtrates konnte nach Ostern mit dem Einsäen der Blühwiesen begonnen werden. „Innerhalb der Stadt, auf den kleineren Flächen, sind rund 50 Blumenarten für Wildbienen und Schmetterlinge gesät worden. Außerhalb, auf größeren Flächen, haben wir eine Saatmischung aus 70 verschiedenen Blumen gesät, zusätzlich für Wildtiere und Vögel“, erklärt Stadtbeigeordneter Sascha Schläfer.

Die Bauhofmitarbeiter kümmern sich zusammen mit den Landwirten Dirk und Martin Lunau um die Bodenverarbeitung, das Säen und Einarbeiten der Samen. Die insgesamt 6000 Quadratmeter liegen in den Alsenzauen, am Bahnhof, im Hofacker, in den Lohwiesen, auf der Festtagswiese in der Langenwaldstraße, An den Eichen, Am Erlenberg, in der Breslauerstraße, am Ziegelacker und in der Speyerstraße. In den kommenden Wochen soll dort Lebensraum für bedrohte Wild- und Honigbienen, Hummeln und Schmetterlinge entstehen. Von Anfang Mai bis November sollen in Zukunft unzählige unterschiedliche heimische Blüh- und Wildpflanzen sowie Gräser ihre biologische Artenvielfalt zeigen.