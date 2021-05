Plötzlich und unerwartet ist der SPD-Kommunalpolitiker Manfred Rauschkolb am Freitag im Alter von 63 Jahren verstorben – sieben Monate nach dem Tod seines Vaters Heinrich, dem Eisenberger Altbürgermeister, und nur zwei Wochen nach dem Eintritt in die Passivphase seiner Altersteilzeit.

Über 46 Jahre war der gelernte Bankkaufmann bei der Sparkasse Donnersberg und bis zur Schließung der Zweigstelle Ramsen deren langjähriger Leiter. Manfred Rauschkolb erblickte im April 1958 das Licht der Welt, wuchs in Worms und Wörrstadt auf und kam 1964 nach Eisenberg. Politisch aktiv war er seit 1999 im SPD-Ortsverein, wo er als Beisitzer im Vorstand und Kassierer fungierte.

Zum Stadtbürgermeister-Kandidaten nominiert

Bei der Kommunalwahl 2004 zog er für die Sozialdemokraten in den Stadtrat ein, von Listenplatz 14 wurde er auf Platz neun vorgewählt. Er wolle nicht nur anregen, sondern aktiv mitbestimmen, sagte Manfred Rauschkolb nach der Wahl dieser Zeitung. Denn, wenn man Änderungen wolle, müsse man sich selbst einbringen, so seine Devise. Um es auf einen Nenner zu bringen: „Eisenberg soll für die Bürger lebenswert erhalten werden“, sagte er damals. Und dafür setzte er sich in seiner direkten, nicht immer diplomatischen, aber niemals verletzenden Art mit seiner ganzen Persönlichkeit ein und profilierte sich durch seine sachliche und kompetente Mitarbeit. Von 2009 bis zu seinem Tod führte er die SPD-Fraktion im Stadtrat. 2009 nominierte ihn der SPD-Ortsverein einstimmig als Kandidaten für das Amt des Stadtbürgermeisters. Im Oktober 2019 wählte ihn der Ortsverein ohne Gegenkandidaten zu seinem Vorsitzenden. Nach seiner Wahl bezeichnete er dies als Zustimmung zum „ersten Schritt zum Neuanfang der SPD in Eisenberg“.

Ehrenamtliche Funktionen übernahm Manfred Rauschkolb in etlichen Vereinen, in denen er Mitglied war, unter anderem von 1978 bis 1988 im Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes, wo er sich während seines Zivildienstes zum Rettungssanitäter ausbilden ließ. In seinem Ruhestand, der ihm nicht vergönnt war, hatte Manfred Rauschkolb neben seinem Hobby Modelleisenbahn noch viele Pläne. Zurück bleiben seine Ehefrau Ute, mit der er seit 1983 verheiratet war, seine beiden Töchter und zwei Enkel.