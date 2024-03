Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie geht es jetzt weiter? Eine Frage, die sich viele Abiturienten nach dem Schulabschluss stellen. Die Absolventen Max Klein und Lotte Klemm vom Nordpfalzgymnasium wollen ihr Studium im Ausland verbringen. Auch wohin es gehen soll, steht schon fest.

Ihr Abitur am Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden haben die beiden in der Tasche. Zum Studieren geht es für Lotte Klemme und Max Klein jetzt in die weite Welt. Dass ehemalige Schüler ihr komplettes