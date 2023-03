Die Abfahrt verpasst und deshalb sein Auto in ein Gebüsch gesteuert hat am Sonntagabend ein 58-Jähriger aus dem Donnersbergkreis. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit seinem Auto auf der B47 von Albisheim in Richtung Marnheim. An der Abzweigung zur Landesstraße wollte der 58-Jährige eigentlich nach rechts in Richtung Bolanderhof abbiegen. Statt nach rechts fuhr er geradeaus über die Straße und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme hatten die hinzugerufenen Polizeibeamten den Verdacht, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen vor Ort durchgeführten Alkoholtest, der einen Wert von mehr als ein Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.