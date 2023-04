Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Leiningerland warten auf die Radler sportliche Herausforderungen und kulturgeschichtliche Entdeckungen.

Für unsere Tour im Kreis Bad Dürkheim bietet sich als Startpunkt in Altleiningen der Bahnhofsplatz an der Höninger Straße an, da er mit einem großzügigen Parkplatz aufwarten kann.