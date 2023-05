Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Krieg in ihrer Heimat ist für sie allgegenwärtig – auch weit entfernt vom Kampfgeschehen. Die Väter sind zumeist zurückgeblieben. Kann nun Kunst bei Kindern aus der Ukraine Verlustgefühl und Heimweh lindern helfen? In Rockenhausen macht ein Trio jetzt die Probe aufs Exempel – und dies im Ferienprogramm.

„Was vermisse ich aus meinem alten Leben? Was ist meine Erwartung an mein jetziges Leben?“: So formuliert Mik Amos das Motto, unter dem die Donnersberger Integrationsinitiative