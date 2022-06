Eine Legende kommt nach Kirchheimbolanden: der mittlerweile 81-jährige Manfred Mann mit seiner Earthband.

Es war zu Beginn der 1960er-Jahre, schier aus dem Nichts sind drei Giganten da: die Beatles, die Rolling Stones und The Who. Außerdem gibt es die Animals, die Kinks, die Yardbirds. Plötzlich ist Großbritannien zum Pop-Zentrum der Welt geworden. Und so beschließt der gerade einmal dem Teenageralter entwachsene Pianist und Keyboarder Manfred Lubowitz aus Südafrika, der dann als Manfred Mann berühmt werden sollte, nach England auszuwandern. Nach ersten Gehversuchen landet er mit dem Titelthema „5-4-3-2-1“ zur Fernsehserie „Ready Steady Go“ auch tatsächlich schon bald seinen ersten Hit – Platz vier der britischen Charts.

Von nun an geht es Schlag auf Schlag, ob unter dem Namen Manfred Mann oder als Manfred Mann’s Earthband – er gründete sie 1971 – folgen Hits wie „Hubble Bubble“, „Pretty Flamingo“, „Ha! Ha! Said The Clown“, „My Name Is Jack“, „Raggamuffin Man“ oder „Davy’s On The Road Again“. Lieder, die zu Evergreens geworden sind und die zeigen, dass Manfred Mann stets ein gutes Händchen für zeitlose Songs hat. Ein weiterer Beweis ist „Do Wah Diddy Diddy“, das durch seine Interpretation 1964 berühmt gewordene Lied der „Exciters“, erobert 32 Jahre später in der „Fun-Factory“-Version erneut die Charts.

Mann macht aus Dylan-Songs Top-Ten-Hits

Dabei sind es regelmäßig Songs anderer, die in seiner Interpretation zu Hits werden und meist den Erfolg der Originalinterpreten weit übertreffen. So zaubert Manfred Mann mit seiner Band seit 1965 auch aus den nörgeligen, puristischen Liedern Bob Dylans kommerzielle Pop-Nummern. Sogar Dylan selbst ist beeindruckt von Manns Talent, hält ihn neben den Byrds für den besten Interpreten seiner Lieder. Anfang 1968 nimmt er Dylans „Quinn The Eskimo“ mit Flöten, schepperndem Schlagzeug und viel Chorgesang auf. Zum handlicheren „Mighty Quinn“ gereift, beschert die Nummer Manfred Mann einen weiteren Top-Ten-Hit. Und dem nicht genug: Mit seiner Earthband schiebt Mann 1978 eine Rockversion von „Mighty Quinn“ nach. Auch aus Bruce Springsteens „Blinded By The Light“ machte Mann 1976 ein furioses Rockkunstwerk.

Jetzt gastiert Manfred Mann’s Earth Band am 16. Juni, 20.30 Uhr, in der Stadthalle an der Orangerie. Im Vorjahr konnte die Band 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Neben Manfred Mann an den Tasteninstrumenten stehen Gründungsmitglied Mick Rogers (Gitarre, Gesang), Robert Hart (Gesang), Steve Kinch (Bass) und John Lingwood (Schlagzeug) seit Jahren gemeinsam auf der Bühne – und nun auch in Kirchheimbolanden.

