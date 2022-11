Gleich doppelt Grund zur Freude gab es beim Männergesangverein (MGV) Gerbach: Nach fast drei Jahren Corona-Zwangspause und mehreren vergeblichen Anläufen konnten die Aktiven endlich wieder ein Konzert gestalten. Und wegen der langen Wartezeit hatten sich einige Ehrungen angestaut, die nun im feierlichen Rahmen nachgeholt worden sind.

Auch wenn pandemiebedingt die Singstunden phasenweise ruhen mussten: Wann immer es möglich war, hat der MGV Gerbach seinen Probenbetrieb aufrechterhalten beziehungsweise sofort wieder aufgenommen. Um die geltenden Abstandsregelungen zu erfüllen, wurde auch an ungewöhnlichen Orten gesungen – wie zum Beispiel im alten Schulhof oder in der katholischen Kirche. Sogar ein Benefizkonzert für die Flutopfer im Ahrtal, an dem 2400 Euro zusammengekommen waren, hatte im Freien durchgeführt werden können.

Jetzt war aber die Freude bei allen Beteiligten groß, endlich wieder ein „richtiges“ Konzert veranstalten zu können. Als schwierig erwies es sich allerdings, Gastchöre für diesen Abend zu gewinnen. Einzig der gemischte Chor Stahlberg war zur gesanglichen Unterstützung der Gastgeber in die herbstlich dekorierte Appeltalhalle gekommen.

Kleiner grüner Kaktus, schlafender Löwe und die Flintstones

Dennoch ist das begeisterte Publikum bei Liedern wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „The lion sleeps tonight“ oder „The Flintstones“ voll auf seine Kosten gekommen. Weitere musikalischen Akzente setzte in gewohnter Manier das Jugendblasorchester des MGV sowie der erste Vorsitzende des Vereins, Frederic Graefen, der in den Gesangspausen die Besucher mit kurzen Klavierstücken unterhalten hat.

Ein Höhepunkt des rundum gelungenen Abends waren die von Irene Poller, Vorsitzende des Kreischorverbands Nordwestpfalz, vorgenommenen Ehrungen. Allen voran die Auszeichnung für Hermann Köller, der für 60 Jahre aktives Singen die Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes erhalten hat. Für 50 Jahren geehrt wurden Günter Hill und Gunter Schilling, die zudem beide den Verein mehr als drei Jahrzehnte lang als erste Vorsitzende geführt haben.

Seit 25 Jahren singen Gerhard Herrgen und Michael Uhl im Chor; sie erhielten die silberne Ehrennadel des Chorverbands der Pfalz. Gewürdigt wurden ferner Matthias Uhl für 25 Jahre Mitarbeit in der Vorstandschaft sowie Dieter Fuchs, der für seine bislang 46-jährige Tätigkeit als Rechner den Ehrenbecher des Chorverbands der Pfalz überreicht bekam.