Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land mitteilt, kommt es derzeit immer wieder zu Vollsperrungen in der Luitpoldstraße in Gerbach. Die Straßenarbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 22. April an. Die Baustelle ist jedoch von beiden Seiten aus anfahrbar. Weiterhin ist die Zufahrt zum Alzeyerberg und in die Bachstraße möglich.