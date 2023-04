Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus der Kommunalpolitik hat sie sich bereits zurückgezogen und in diesem Jahr hat Luise Busch auch ihr Herzensprojekt, das Frauenhaus, in jüngere Hände übergeben. Dass sie derzeit öfter daheim ist als früher, liegt aber eher an den Ausgangsbeschränkungen als an dem „Ruhestand“. Denn Luise Busch hat noch jede Menge Pläne und Energie.

Sie sei keine Hausfrau, sondern eine „Aus-Frau“. Das hatte ein Nachbar einmal augenzwinkernd über Luise Busch gesagt. Eine Anspielung darauf, dass sich die