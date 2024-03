Am Sonntag, 7. April, 18 Uhr, ist im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof ein literarischer Liederreigen mit Peter Schraß und dem Ensemble Roter Vogel angesagt. „Unter der Weide“ heißt das Programm.

Peter Schraß (80) veröffentlich 1980 sein erstes Album, vier weitere folgten. Mehr als 150 Lieder stammen aus seiner Feder, die meisten in Pfälzer Mundart. Die Lieder zeichnen sich durch eine sensibel-gefühlsame und tief berührende, balladenhafte Poesie aus, gerne auch mal unterbrochen von bissiger Gassenhauer-Satire, aber immer weit entfernt von volkstümelnder Pfalzlied Romantik. Der Autor ergänzt zuweilen mit diatonischem Akkordeon und zweiter Stimme und übernimmt die Moderation der Lieder.

Zum Ensemble Roter Vogel gehört Edgar Zimmermann. Er ist ein versierter Interpret mit viel Erfahrung in verschiedenen Musikrichtungen. Mit seiner warmen Baritonstimme versteht er es vorzüglich, den musikalischen Nuancen nachzuspüren und dabei die Vielschichtigkeit der Inhalte einfühlsam zu interpretieren.

An der Gitarre begleitet wird er von Benno Burkhart, bekannt für seine Jazzimprovisationen und unzählige Konzerte in vielen Kombinationen. Er hat auch die Lieder des Programms arrangiert. Karten gibt es an der Abendkasse, Kartenbestellung: reservierung@blaues-haus.de