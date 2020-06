Der „Wanderbahnhof“ Alsenz ist Ausgangspunkt der Lieblingswanderstrecke von Heiner Siegfried, seit 25 Jahren Vorsitzender des Pfälzerwaldvereins Alsenz. Eine 8,6 Kilometer lange Route durchs Alsenztal bietet herrliche Weitblicke, Monumente der Urzeit und jede Menge „Entschleunigung“.

Wenn Heiner Siegfried über seine Lieblingswanderstrecke spricht, dann kommen darin die Beschreibungen „gigantisch schöne Weitblicke bis zum Rotenfelsmassiv“ oder auch „wunderschöne Sicht auf Oberndorf mit der wuchtigen Simultankirche“ vor. Beim Blick über die abwechslungsreiche Landschaft schweifen, könne er so richtig entschleunigen, sagt Siegfried.

Ausgangspunkt der Wanderung ist der Bahnhof Alsenz oder wie man im Volksmund sagte, die „Station Alsenz“. Von hier geht es rechts in Richtung Hauptstraße, dann weiter über die Alsenzbrücke in die Uferstraße. Direkt an der Brücke sind die von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Zusammenarbeit mit Alsenzer Institutionen (der Kindertagesstätte, der Grundschule sowie der Zoar-Senioren-Wohnanlage) gepflanzten Generationenbäume zu sehen. Nicht weit davon führt die Wanderroute vorbei an der neu errichteten Skulptur des Steinhauermannes, und dann durch den Deutschen Sandsteinpark, der vom Historischen Verein der Nordpfalz Alsenz initiiert und betreut wird.

Alte Sandsteinrohlinge

Hier sind Monumente der Urzeit zu besichtigen. Insgesamt bringen die 15 Sandsteinrohlinge, die seit 2005 im Park präsentiert werden, 57 Tonnen Gewicht auf die Waage. Ihr Alter liegt zwischen 98 und 390 Millionen Jahre. Alsenz ist schon seit der Römerzeit eng mit der Sandsteinindustrie verbunden und war Ende des 19. Jahrhunderts ein bedeutendes Sandsteinzentrum, wo Hunderte von Menschen Arbeit und Lohn fanden. Die Alsenzer Unternehmer bauten sich damals repräsentative Sandstein-Villen, über deren Geschichte ein rund 2,5 Kilometer langer eigener Rundweg informiert.

Die Wanderroute geht weiter über die Bundesstraße 48, die in Höhe des Mitfahrerparkplatzes und des DRK- Rettungsstützpunktes gequert wird, steil hoch über einen geschotterten Wirtschaftsweg parallel zur B 48 in Richtung Oberndorf. Hier kommen wir auch an der vom PWV Alsenz eingerichteten Sitz- und Ruheecke vorbei, wo eine Rast möglich ist. Weiter nach oben wandernd, eröffnet sich ein herrlicher Blick über die Gemeinde Alsenz und einen Teil des Alsenztales genauso wie ins benachbarte Nieder- und Obermoschel mit dem Moscheltal. Zu sehen sind hier die zu Niedermoschel gehörende Burgruine Lewenstein, die 1275 erstmals nachweislich erwähnt wird. Ebenso sind die Obermoscheler Wingerte in der Steillage „Silberberg“ ersichtlich. Es ist die Spitzenlage des Obermoscheler Weinbaus.

Blick ins Alsenztal

Weiter folgen wir dem asphaltierten Wirtschaftsweg, der dann einen Rechtsknick macht, bis ganz nach oben. Dort gehen wir den Schotter-/Grasweg nach links, mit dem Ziel eines dort befindlichen kleinen Wäldchens, und stoßen zuvor noch auf den Pfälzer Höhenweg. Durch das Wäldchen, den Weg immer gerade aus gehend, verlassen wir die Route des Pfälzer Höhenweges aber wieder und erreichen schnell eine neue Anhöhe, die wiederum einen wunderschönen Anblick über das Alsenztal bietet.

Vor uns im Tal liegt die Gemeinde Oberndorf mit der wuchtigen Simultankirche, die in einer Schenkungsurkunde des Klosters Disibodenberg 1128 zum ersten Mal erwähnt wird. Unser Blick richtet sich in der Ferne auch auf das 687 Meter hohe Donnersbergmassiv und den Stahlberg, ein ehemaliges Zentrum des Erzabbaues. Nach links gehend, in Richtung Sendemast des Südwestrundfunks, fällt unser Blick wieder auf die Gemeinde Alsenz mit der Goldgrabenbrücke der Umgehungsstraße B 48.

Dem Alsenzlauf folgend ist in der Ferne das Rotenfelsmassiv bei Bad Münster am Stein-Ebernburg mit dem dortigen Fernsehturm weithin sichtbar. Das Rotenfelsmassiv gilt als höchste Felswand zwischen den Alpen und Skandinavien. Wir folgen dem Asphaltweg, kommen dann zu einer Brücke und überqueren wieder die Umgehungsstraße der B 48 mit dem Ziel Alsenz. Im Ort angekommen, erreichen wir rechtsgehend den Marktplatz mit dem Pfälzischen Steinhauermuseum. „Wer diese Wandertour absolviert und nicht auch einen Abstecher ins Steinhauermuseum macht, ist selbst schuld“, meint Heiner Siegfried und weist darauf hin, dass im Museum auch die „weltgrößte“ Sammlung von Weihnachtsbaumständern aus Sandstein zu sehen ist.

Einkehrmöglichkeit

Direkt neben dem Museum – nämlich im Eiscafe/Pizzeria des Italieners Giovanni Gardaci – kann sowohl ein gutes Eis geschleckt als auch gut eingekehrt werden. Ein Stückchen weiter, an dem mit Blumen geschmückten Gemeindebrunnen vorbei, zieht das Alte Rathaus von Alsenz mit seinem kunstvollen Fachwerk alle Blicke der Besucher in seinen Bann.

Der Uferstraße folgend geht es dann in Richtung Deutscher Sandsteinpark. Kurz vorher überqueren wir auf der Brücke wieder den Gewässerlauf der Alsenz und sind nach kurzer Zeit wieder am Ausgangspunkt, dem Bahnhof Alsenz, angelangt.

Zahlen und Fakten