Die Landesstraße 404 in Mörsfeld muss weiterhin voll gesperrt werden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Auf der L404 finden derzeit Leitungsarbeiten der Pfalzwerke Netz AG statt. Das von den Pfalzwerken beauftragte Unternehmen hat wegen der noch andauernden Arbeiten bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis eine Verlängerung der Sperrung der Ortsdurchfahrt bis zum 18. März 2022 beantragt. Die Arbeiten in Mörsfeld laufen in drei verschiedenen Abschnitten. Der Verkehr wird über die Landesstraßen 399, 406 und 407 umgeleitet. Da sich die Behinderungen im Verkehrsablauf nicht vermeiden lassen, werden die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendige Umfahrung gebeten, so die Pressemitteilung aus dem Kreishaus.