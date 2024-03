Die Siegesserie des TuS Steinbach in der Fußball-Landesliga West geht weiter. Auch die SG Hüffelsheim, die aktuell Tabellenneunter ist, konnte das Team von Spielertrainer Daniel Ghoul am Wochenende nicht stoppen. Die Steinbacher haben nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg auf den ersten Verfolger SV Rodenbach derzeit sieben Punkte Vorsprung.

„Das war ein enorm wichtiger Sieg, weil der Gegner enorm stark war“, befand TuS-Coach Ghoul nach dem Erfolg. Der 13. Dreier in Folge fiel tatsächlich unter die Kategorie Arbeitssieg und war auch ein wenig schmeichelhaft. Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, in dem es sehr viele Zweikämpfe gab. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Die Steinbacher lauerten auf Fehler der Hüffelsheimer. Und in der elften Spielminute bekamen die Donnersberger den ersten Patzer des Gegners auf dem Silbertablett präsentiert. Nach einem schweren Schnitzer in der Hüffelsheimer Defensive reagierte der Steinbacher Torjäger Marcel Meinen genau richtig und erzielte die 1:0-Führung der Donnersberger.

In der Folge machten es die Steinbacher gut, hielten die SG in der ersten Halbzeit vom eigenen Strafraum weg. Das änderte sich dann nach dem Seitenwechsel. Die Hüffelsheimer verstärkten ihre Offensivbemühungen und erspielten sich im zweiten Durchgang einige gute Chancen. „Wir haben zu wenig Bälle gehalten, Hüffelsheim hatte eine sehr gute Spielanlage. Spielerisch war das sicherlich das Beste, das ich neben dem SV Rodenbach in der Landesliga gesehen habe“, sagte Ghoul.

TuS-Torwart Siebecker rettet dem TuS den Sieg

Die Steinbacher hatten großes Glück, denn gleich dreimal rettete die Querlatte den TuS vor dem Ausgleich. Und dann war da ja auch noch Keeper Klaus-Jürgen Siebecker, der gut hielt. Ein weiterer unnötiger Ballverlust der Hüffelsheimer in der eigenen Spielhälfte führte dann zu einem Elfmeter für den TuS und zum zweiten Steinbacher Treffer. Marcel Meinen trat an und verwandelte sicher zum 2:0.

Aber es wurde noch einmal eng. Mostafa Heschan El-Haiwan gelang der 1:2-Anschlusstreffer in der 89. Spielminute. Der Hüffelsheimer tauchte kurz darauf noch einmal völlig frei vor dem Steinbacher Gehäuse auf, doch TuS-Schlussmann Siebecker reagierte ganz stark und hielt den Platzherren den Dreier fest.

„Wie wir dagegengehalten haben, war wieder spitze. Gegen Hüffelsheim werden sich noch andere Teams, die oben stehen, sehr schwer tun“, sagte Trainer Ghoul. „In den nächsten Spielen gilt es aber wieder, fußballerische Elemente zu finden.“