Bis zuletzt hatte Julia Schmidt, stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte Louhans in Kirchheimbolanden, gehofft, dass sie mit Kitahund Filou an der RTL-Sendung „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ teilnehmen kann. Im Oktober hatte sie sich für die Show beworben, in der Hunde mit ihren Haltern schwierige Parcours mit unterschiedlichsten Herausforderungen durchlaufen müssen. Nach einer positiven Rückmeldung wurde ein Bewerbungsvideo gedreht und eingeschickt.

Diese Woche kam dann allerdings die Absage. „Die Begründung von RTL ist, dass die sportlichen Fähigkeiten und die Rassenvielfalt eine Rolle gespielt haben“, erzählt Schmidt. Sie weiß, dass sich bei der Sendung viele Border Collies bewerben, da seien die Chancen minimiert. RTL habe aber auch geschrieben, dass sie sich gerne noch einmal für die nächste Staffel bewerben kann. Da ist sich Schmidt aber noch nicht sicher: „Ich schaue mal, wie sich Filou im Hundesport im nächsten halben Jahr entwickelt und entscheide Ende des Jahres spontan.“ Auf jeden Fall bleibe Filou in der Kita Louhans „der Top Dog der Kinderherzen“.