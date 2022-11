Die Sängerinnen und Sänger der Kantorei Heiliger Lukas aus Hettenleidelheim und des Katholischen Kirchenchors St. Cäcilia aus Ramsen haben gemeinsam gefeiert – und zwar 100 Jahre Chorgesang in Ramsen.

Wie das so ist in Corona-Zeiten: Katholische Kirchenchor Ramsen wurde eigentlich schon vor zwei Jahren 100 Jahre alt, aber da war wegen strenger Corona-Auflagen an einen Gottesdienst mit Chorgesang nicht zu denken. So feierte der Katholische Kirchenchor den mittlerweile 102. Gründungstag mit einer Messe in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Ramsen, wie Sabine Nauland-Bundus im Nachgang berichtet. „Wir brauchen die Chöre in unseren Gemeinden“, betonte Pater Clifford in seiner Ansprache. „Die Sängerinnen und Sänger tragen bei zum Lobe Gottes und erfreuen die Gottesdienstbesucher.“ Gemeinsam mit der Kantorei Heiliger Lukas aus Hettenleidelheim wurde die „Messe brève in C“ von Charles Gounod gesungen, Christoph Stumpf begleitete an der Orgel. Nach zwei Jahren, in denen die Chöre sich lange Zeit nur sporadisch treffen konnten, seien die gemeinsamen Proben und die Gestaltung des Gottesdienstes eine Motivation für die weitere Arbeit gewesen, so Nauland-Bundus.

Kontakt

Die Chorleiter Sabine Nauland-Bundus (Ramsen) und Christoph Stumpf (Hettenleidelheim) freuen sich über neue Sängerinnen und Sänger, die die Chorgemeinschaft unterstützen. Interessenten können sich an Chorsprecher Ottmar Maier, Telefon 06351/33 68 (Ramsen), oder Christoph Stumpf, Telefon 06357/53 28, wenden.