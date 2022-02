Schwimmenlernen in der Pandemie – bisher ein Ding der Unmöglichkeit: Seit zwei Jahren gibt es für Kinder kaum eine Chance, die überlebensnotwendigen Verhaltensweisen im Wasser zu erlernen. Das soll sich im Kibobad jetzt ändern. Seit Mittwoch ist das Kursangebot mit einigen Neuerungen zurück.

Richtige Scheu vor dem Wasser kennt die Mehrheit der Nichtschwimmer, die einen der sechs Kursplätze ergattern konnten, trotz ihrer fast zweijährigen Schwimmbadabstinenz nicht. Voller Vorfreude springen die sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen in den flachen Teil des beheizten Nichtschwimmerbeckens. Bevor es endlich mit den Übungen losgehen kann, heißt es jedoch erst einmal Schwimmgurte anlegen. Denn das Wasser muss nicht tief sein, damit etwas passieren kann.

Pandemie hat alles durcheinandergebracht

Die neunjährige Emily-Sophie aus Eisenberg ist unter den Kindern die Ausnahme: Sie fürchtet sich vor dem Wasser. Ihre Mutter Olivia Mappes hofft, dass sie ihre Angst jetzt verliert. „Im Urlaub geht sie nicht in den Pool oder das Meer, selbst das Haarewaschen ist manchmal schon ein Problem“, erzählt sie. „Dabei ist das Schwimmen eine der wichtigsten Lebensgrundlagen, die man lernen sollte.“ Deswegen hatte sie ihre Tochter im Januar 2020 beim Polizei-Sportverein Enkenbach-Alsenborn zum Schwimmkurs angemeldet. Von zwölf Stunden absolvierte das Mädchen fünf Einheiten. Dann musste das Bad schließen. „Sie war fast so weit, ihre Angst zu verlieren, aber die Pandemie hat alles durcheinandergebracht.“

Angebot hat sich vervierfacht

Daniel Fleckenstein, neuer Leiter der Verbandsgemeindewerke, kennt die Sorgen vieler Eltern wegen des Ausmaßes der Lerndefizite in der Pandemie. Wegen der großen Nachfrage sei es der VG sowie Bürgermeisterin Sabine Wienpahl wichtig, das Kinderschwimmen wieder gezielt voranzubringen, auch in einem größeren Rahmen. So habe sich das Angebot gegenüber dem vor Corona vervierfacht.

Ganzjährig stehen so vier Kurse pro Monat zu je zwei Uhrzeiten zur Verfügung. Theoretisch könnten insgesamt 200 Kinder in diesem Jahr einen zehnstündigen Kurs absolvieren. „Durch die veränderten Kurszeiten haben auch Ganztagsschüler jetzt die Möglichkeit, teilzunehmen“, so Fleckenstein.

Eine organisatorische Neuerung ist die Buchung über das Online-Portal des Kibobads. Vorher lief die Vergabe über eine telefonische Anmeldung und ein Losverfahren. „Jetzt werden die je sechs Plätze vier Wochen vor Kursbeginn freigeschaltet.“ Das habe den Vorteil, dass Eltern die offenen Kursplätze besser im Blick behalten könnten. Obwohl die wenigen Plätze „praktisch sofort“ ausgebucht seien, lohne sich ein regelmäßiger Blick in das Buchungsportal: „Stornierte Plätze werden dort wieder freigegeben.“ Trotz großer Nachfrage habe man sich derzeit auf eine kleine Anzahl an Plätzen geeinigt. „So können die Schwimmlehrer ganz individuell auf die Kinder eingehen.“

Spielerische Elemente stehen im Vordergrund

Weitere Termine für das zweite Halbjahr sowie Angebote für Erwachsene wie Aquafitness sollen folgen. Bis dahin steht die Wassergewöhnung der Kleinen mit spielerischen Elementen im Vordergrund: Bei einer Aufgabe halten sich die Kinder am Beckenrand fest und strampeln so fest mit den Beinen im Wasser, dass Schwimmlehrer Lukas Merz und Philipp Mason ordentlich geduscht werden. Bei einer Gleitübung mit dem Schwimmbrett und dem anschließenden Beinschlag taut auch die sonst eher zurückhaltende Emily-Sophie auf.

Und tatsächlich zeigt sich in der ersten Stunde bereits ein Erfolg: Ohne Schwimmgurt und mit Hilfe des Schwimmbretts traut sich Emily-Sophie einen ersten Abstoßversuch in Richtung des Schwimmlehres. Vor ihrer Wasserangst will die Neunjährige jetzt nichts mehr wissen: Sie ist sichtlich stolz: „Mama, ich hab als einzige den Gurt nicht gebraucht, und ich konnte schon ganz viele Übungen.“

Info:

Weitere Termine zum Kinderschwimmen gibt es unter www.kibobad.de.