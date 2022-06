Für die Oberliga-Radballer des RV Bolanden, Sebastian Gebhardt und Noah Gehrhardt, gab es in den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga kein glückliches Ende. Punktlos reisten sie heim.

Im ersten Spiel gegen das sächsische Team aus Fraureuth hielten beide in der ersten Halbzeit noch sehr gut. Sebastian Gebhardt brachte mit einem verwandelten Freistoß das RVB-Team in Führung und besiegelte später mit einem Schuss in den Winkel den 2:2-Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit nutzten die Gegner jede Unachtsamkeit und siegten am Ende 5:2.

Das zweite Spiel gegen die „ersatzgestärkten“ Gäste aus Gärtringen war eine sehr deutliche Angelegenheit. Im Feld spielte ein früherer Weltmeister, der es dem RVB-Duo sehr schwer machte das eigene Aufbauspiel zu etablieren. Wiederum wurde jeder kleine Fehler direkt bestraft. Nach aufopferungsvollem Abwehrverhalten und starken Paraden zu Beginn hieß es letztlich 0:9.

In den nächsten beiden Partien gegen Ginsheim (1:5) und Waldrems (3:7) waren Gebhardt/Gehrhardt zunächst nah dran, belohnten sich aber nicht für ihre Bemühungen. Im letzten Spiel gegen Hähnlein (Hessen) wurde es dann noch einmal deutlich. Es fehlte die Durchschlagskraft im Angriff und das Quäntchen Glück. Aus eigenen Fehlern, resultierten einige Tore: Das Spiel endete 1:9.

Somit schied das junge RVB-Team punktlos aus der Aufstiegsrunde aus und beendet mit einem etwas bitteren Beigeschmack die eigentlich aus Vereinssicht sehr gute Saison. Beide steigerten sich mit jedem Spieltag in der Oberliga und überzeugten auch mit zunehmendem Trainingsfleiß im Verein.