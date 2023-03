Die Herren der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim wollen am Sonntag bei ihrem Heimspiel in der Bezirksliga gegen den TV Offenbach III einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg unternehmen. Anwurf ist um 18.15 Uhr. Zuvor spielen die Damen – das vorletzte Heimspiel in der Pfalzliga.

Um 16.15 Uhr empfangen die Pfalzligadamen der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim die HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Gegen den Tabellendritten aus der Vorderpfalz erwartet die „Nordpfälzer Wölfinnen“ wieder ein schweres Spiel, bei dem die Aussicht auf einen Punktgewinn recht überschaubar ist. In der aktuellen Situation ist es eine Partie, aus der die junge HR-Mannschaft lernen kann – besonders junge Spielerinnen wie Alesia Klag. Die 17-jährige Schülerin der IGS Enkenbach-Alsenborn sammelte in dieser Saison schon Spielpraxis in der Pfalzliga. „Mit 15 Jahren habe ich erstmals mittrainiert und seitdem meinen 16. Geburtstag herbeigesehnt, um auch bei den Spielen dabei sein zu können. Ich war von Anfang an integriert und wurde super aufgenommen“, erzählt Klag, die bereits seit zehn Jahren Handball spielt. „Meine Sportlehrerin in der Grundschule hatte mich ermutigt, ins Training zu gehen“, berichtet sie von ihren Anfängen. Eine gute Kondition sowie Schnelligkeit seien ihre Stärken. Genau die Eigenschaften, die als Außenspielerin gebraucht werden. Dort wird sie nämlich eingesetzt. In der A-Jugend spielt sie im Rückraum.

Alesia Klag will Stammspielerin werden

„Als Mannschaft wollen wir den Kopf nicht hängen lassen und in jedem Spiel bis zum Schluss kämpfen“, gibt Klag, die in Weitersweiler wohnt, die Richtung für die restlichen Saisonspiele vor. Persönlich hat sie sich vorgenommen, bald Stammspielerin bei den „Wölfinnen“ zu werden. „Dazu muss ich mich aber noch öfter etwas trauen und im Spiel auch mal etwas riskieren“, sagt Klag selbstkritisch. In ihren bisherigen 14 Einsätzen gelangen ihr acht Treffer. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Klavier und beschäftigt sich mit Aquarell-Malerei. In zwei Jahren steht das Abitur an. „Was danach kommt, ist bisher noch unklar. Vielleicht werde ich studieren. Erdkunde und Meteorologie interessieren mich“, berichtet Klag.

Für die „Nordpfälzer Wölfe“ lief das letzte Wochenende in der Bezirksliga der Herren sehr gut. Während sie selbst spielfrei waren, trat der direkte Konkurrent um den Aufstieg in die Verbandsliga, Lingenfeld/Schwegenheim, zum Nachholspiel an – und patzte. Dadurch hat die HR zwei Zähler Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz. Doch Vorsicht ist am Sonntag gegen Offenbach III geboten. Zwar gewann die Finck-Sieben das Hinspiel mit 39:28 sehr deutlich, aber die Südpfälzer bezwangen kürzlich den TV Kirrweiler, den Spitzenreiter der Bezirksliga. Und im Abstiegskampf brauchen sie jeden Zähler.

Die Tipps

Expertentipp von Alesia Klag:

Damen: HR – HSG Dudenhofen/Schifferstadt 25:24

Herren: HR – TV Offenbach 3 34:26

RHEINPFALZ-Tipp:

Damen: HR – HSG Dudenhofen/Schifferstadt 21:29

Herren: HR – TV Offenbach 3 32:30