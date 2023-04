Einen Projekt-Kinderchor möchten die Protestantischen Kirchengemeinden Bischheim, Bolanden und Kirchheimbolanden aus der Taufe heben. Es soll ein Musical einstudiert werden. Jetzt beginnen die Proben. Junge Stimmen werden noch gesucht.

Das Musical „…und der Himmel öffnet sich…“ von Wolfgang Teichmann (Musik) und Lothar Teckemeyer (Text) soll im Juli aufgeführt werden – in einem besonderen Taufgottesdienst, teilt Bezirkskantor Martin Reitzig mit. Er wird die Proben zusammen mit Christine Marx leiten. Bei dem Stück handele es sich um ein Musical zur Taufe. Mitmachen können junge Sängerinnen und Sänger zwischen sieben und zwölf Jahren. Es werden aber auch Kinder für kleine Sprech- und Theaterrollen gesucht, so Reitzig.

Das erste Treffen zum Projekt-Kinderchor findet am kommenden Samstag, 22. April, um 10.30 Uhr im Bonhoefferhaus (Liebfrauenstr. 7) in Kirchheimbolanden statt. Dabei wird laut Reitzig auch der weitere Probenmodus festgelegt. Der Projekt-Kinderchor ist eine Aktion der Protestantischen Kirchengemeinden Bischheim, Bolanden und Kirchheimbolanden. Ansprechpartner sind Bezirkskantor Martin Reitzig (Telefon 06352 5539) und Christine Marx (Telefon 06302 982679). Marx hat schon mehrere Kinderchöre geleitet, sie unterrichtet an der Musikschule Donnersbergkreis Klavier und musikalische Früherziehung. Auch Eltern und Geschwister sind laut Reitzig bei den Proben willkommen.