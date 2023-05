Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Göllheim steht in nächster Zeit einiges an. Vor allem größere Bauvorhaben sollen auf den Weg gebracht werden. Einfach ist das aber nicht, zumal die Pandemie immer wieder als Bremsklotz wirkt. Anja Hartmetz hat sich mit Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller unterhalten.

Herr Hartmüller, wie stehen die Dinge in Göllheim zu Beginn von Jahr drei der Pandemie?

Die Pandemie beeinflusst im Grunde genommen alles. Das Alltagsleben funktioniert