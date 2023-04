Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jürgen Manz ist begeisterter Basketballer, Banker, Weltenbummler. Seychellen und Singapur, Vietnam und Hongkong. Kein Ziel ist ihm zu weit. Mit seiner großen Liebe erkundet er andere Kulturen. Die besondere Beziehung zu Madagaskar passt perfekt in sein Leben, in dem alles in Rockenhausen begann.

Basketball in Rockenhausen gibt es seit über 50 Jahren. Im Mittelpunkt: Familie Manz. Die 2019 verstorbene Helma Manz zog lange die Fäden bei den Korbjägern westlich des Donnersbergs –