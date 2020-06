Lange blieb es spannend, das Duell zwischen Arnaud Nicaise für Frankreich und Domenico Messina für Italien. Beide hatten ein kurzes Fußballvideo gedreht, um den Sonderpunkt bei der Fußball-Mini-EM der Donnersberger Rundschau zu ergattern. Am Ende stimmten 56 Prozent der Facebooknutzer für Italien, 44 Prozent für Frankreich.

Dabei hatte Nicaise zu Beginn der Umfrage noch deutlich vorne gelegen. Erst später wendete sich das Blatt und Messina ging in Führung. 377 Stimmen wurden insgesamt vergeben, 212 für Italien, 165 für Frankreich. Damit gleicht Messina im Punktestand wieder aus und setzt sich zusammen mit Nicaise an die Spitze. Beide haben in den vier Aufgaben der Vorrunde (Elfmeterschießen, Fußball-Quiz, Zielschießen und Facebookchallenge) sechs Punkte erspielen können. Nun müssen die beiden abwarten, wie ihre Gegner aus Belgien, Deutschland, Russland und der Türkei in den nächsten beiden Vorrundenduellen abschneiden.

Die Tabelle:

1. Frankreich (6 Punkte/4 Aufgaben)

1. Italien (6 Punkte/4 Aufgaben)

3. Belgien (0 Punkte/0 Aufgaben)

4. Deutschland (0 Punkte/0 Aufgaben)

5. Russland (0 Punkte/0 Aufgaben)

6. Türkei (0 Punkte/0 Aufgaben)