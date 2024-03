Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Karfreitag öffnet das Keltendorf in Steinbach am Donnersberg erstmals nach der Winterpause wieder seine Tore. Die Helfer freuen sich bereits auf die Gäste. Eine Sorge plagt sie aber.

Noch ruht das Keltendorf im Winterschlaf. Hier und da sind noch ein paar Ausbesserungen geplant, ehe an Ostern die neue Saison starten wird. Bis dahin soll die Anlage in Steinbach besonders im Eingangsbereich