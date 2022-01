Auch in dieser Woche gibt es im Donnersbergkreis wieder mehrere Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Zweimal macht der Impfbus des Landes Station: Am Dienstag, 25. Januar, in Teschenmoschel (Bürgerhaus, Hauptstraße 12) und am Freitag, 28. Januar, in Göllheim (Haus Gylnheim, Hauptstraße 31 bis 33). Jeweils von 9 bis 17 Uhr sind Impfungen ohne Terminvergabe möglich. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen (Ausweis nicht vergessen).

Einen Impftag vorrangig für Personen unter 30 Jahren veranstaltet die Hautarztpraxis Najafzadeh am kommenden Samstag, 29. Januar, von 9 bis 12 Uhr in der Dannenfelser Straße 5 in Kirchheimbolanden. Angeboten werden Impfungen mit dem Vakzin von Biontech. Sollten die Kapazitäten nicht ausgeschöpft sein, werden auch Personen über 30 Jahren geimpft. Erforderlich ist eine Anmeldung per E-Mail an impfungkibo@yahoo.com.

Eisenberger Impftage werden verlängert

Verlängert werden zudem die Impftage der Verbandsgemeinde Eisenberg in Zusammenarbeit mit den Ärzten Klaus Barth und Karl Barwich. Am Samstag, 29. Januar, ist von 10 bis 13 Uhr in der Gymnastikhalle der Grundschule Eisenberg eine Impfung ohne Voranmeldung möglich. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass und Versichertenkarte. Weitere Infos unter www.eisenberg-aktuell.de.

Die Kommunale Impfstelle im Festhaus in Winnweiler ist bis Samstag, 29. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Termine gibt es unter www.impftermin.rlp.de oder Telefon 0800 5758100 (montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, sowie samstags und sonntags, 9 bis 16 Uhr). Zudem sind Impfungen ohne Termin möglich: bis Samstag täglich von 13.30 bis 16 Uhr. Mitzubringen sind der Impfpass und möglichst auch der Personalausweis.